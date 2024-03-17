Kayıkçılar denizi mi parselliyor?

BALIK TUTACAK ALANIMIZ KALMADI

Kayık çekek yerinin kaçak olduğunu belirten vatandaşlar, “Bu alan kaçak olmasına rağmen buraya kayıklarını çeken kişiler adeta buranın sahibi gibi davranıyorlar. Elbette onların da kendi kayıklarını çekeceği yerler olmalı. Ama bölgede balık tutan vatandaşlar artık balık tutacak yer bulamıyor. Çünkü her gün yeni bir alan bir kayık tarafından kazık çakılarak kendine çekek yeri yapılıyor. Artık balık tutacak alanımız dahi kalmadı. Sabah ilk gelen kazığı çakıyor ve kendine yer yapıyor burada.

BELEDİYE SÖKÜYOR ONLAR DİKİYOR

Daha önce yaptığımız şikayet üzerine Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı burada kaçak çakılan kazıkları tek tek söktü. Ama belediye gittikten sonra tekrar gelip kazıkları çaktılar. Resmen kamuya ait olan bir yeri kayıkçılar kendine parselliyor. Denize çöküyor bunlar. Büyükşehir Belediyesi bu bölgede bir kayık-çekek yeri yapacak diye duyuyoruz. Kayıkçılar da bu kayık çekek yerinden kendine yer almak için burayı böyle parselliyorlar. Biz bu bölgede oturan vatandaşlar olarak balık tuttuğumuz alanın korunmasını istiyoruz. Artık evlerimizin olduğu bölgede sahile inemez olduk. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin önlem almasını istiyoruz” dedi.