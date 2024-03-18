4 ilde "Mahzen-12" operasyonu: 22 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma ekipleri tarafından "Mahzen-12" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonlarda Van'da düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü Seyithan Durdu'nun, Gaziantep'te nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun, Kırklareli'nde nitelikli dolandırıcı suç örgütü Doğan Sabuncu'nun elebaşılığını yaptığı 3 yarı organize suç örgütü çökertildi.
Yerlikaya, operasyonlarda 22 şüphelinin yakalandığını da duyurdu.
Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiğini değerlendirilen çok sayıda altın, döviz ve Türk Lirası'na el konuldu.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.