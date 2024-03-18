Kocaeli’de yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. 10 il için sarı kodlu uyarı veren MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi olduğunu duyurdu. Bu gece ve sabah saatlerinde ise Marmara ve iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi