Vefalı dostları buluşturan çeyrek asırlık iftar

GENİŞ KATILIM OLDU
İş insanı Yaşar Yinelek’in sahibi olduğu Yin Yapı, her yıl Ramazan ayında yaptığı iftar programını bu yıl da tekrarladı. Yaşar Yinelek, oğlu Sefa Yinelek, kızı Neşe Yinelek Öztonga ve damadı Ömer Öztonga’nın ev sahipliğindeki iftar davetine her kesimden geniş katılım gerçekleşti. Vali Yardımcısı Mustafa Ünlüsoy, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, İl Jandarma Komutanları emekli Albay Osman Arslan, emekli albay Rahmi Tüfekçi, Hakim Mesut Erbaş, Prof.Dr. Cumhur Kesemenli, İzmit Makine sahibi İş İnsanı Sami Durmuşoğlu, Kullar 4 Nolu Kamyoncular Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Başiskele Belediye Başkan yardımcısı Ömer Soydal, Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, eski İl Özel İdare Müdürü Kenan Kılıç, Alikahya eski Belediye Başkanı İhsan Sarıca, Liman-İş Sendikası eski Şube Başkanı Sadettin Acar, Kabaoğlu Muhtarı Ali Akbaş, Emlakçılar Odası eski başkanı Ahmet Pekin ve davetliler katıldı.
YİNELEK EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Konuklarıyla yakından ilgilenen Yaşar Yinelek, masaları tek tek dolaşarak herkesle sohbet etti, örnek bir ev sahipliği yaptı. Yinelek, bir süre sonra aynı iftarı çalışanları ve aileleri için vereceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.