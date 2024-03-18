Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Vali Yavuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yavuz, mesajında, milletçe "Çanakkale geçilmez" dedirten tüm şehitleri minnet, rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale askerine "taarruzu değil, ölmeyi" emrettiğini hatırlatan Yavuz, Çanakkale'nin vatanın ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidin ve gazilerin yanı sıra, onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerin birlik ve beraberlik ruhunun zaferi olduğunu kaydetti.

Yavuz, tarihin en şerefli sayfalarını oluşturan ve binlerce şehidin kanıyla yazılan bu destanın, tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez" gerçeğini kabul ettirdiğini ve kahraman aziz Türk milletinin varlığını yeniden ortaya koyduğunu bildirdi.

Çanakkale'de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilincinin, Kurtuluş Savaşı'nda da meşale olduğunu aktaran Yavuz, bütün fertleriyle el ele veren milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde nihai zafere ulaştığını belirtti.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Milli mücadele inancının ve ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nden 109 yıl sonra da milletimiz, aynı inanç, ruh ve kararlılıkla geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya, bir yandan Cumhuriyetimizi istikbale, ' Türkiye Yüzyılı' hedefine, dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan da bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk büyüklerini, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, destansı kahramanlıklarının, eşsiz fedakarlıklarının tüm gençlerimize örnek olmasını diliyorum. Ruhları şad olsun, aziz milletimiz ebediyen var olsun."

Kaynak: AA

# Türkiye, VAR

18 Mar 2024 - 09:32 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.556 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz mask
Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz
Bozkurt Taksi için yeni durak yeri yapıldı mask
Bozkurt Taksi için yeni durak yeri yapıldı
İtfaiyeden İZAYDAŞ’a arama-kurtarma eğitimi mask
İtfaiyeden İZAYDAŞ’a arama-kurtarma eğitimi
Sedat Köse: “Çanakkale milletimizin kahramanlık destanıdır” mask
Sedat Köse: “Çanakkale milletimizin kahramanlık destanıdır”
Derince’de satranç şöleni yaşandı mask
Derince’de satranç şöleni yaşandı
Vali Yavuz'dan, Yaşlılara Saygı Haftası mesajı mask
Vali Yavuz'dan, Yaşlılara Saygı Haftası mesajı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL