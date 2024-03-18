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Bitcoin, hafta sonu kayıplarını telafi etti

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Kripto piyasası, önde gelen merkez bankalarının faiz kararları öncesi yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin, haftaya 68 bin doların üzerinde başladı. Ethereum ise 3 bin 600 doları geçti. Binance CEO'su Richard Teng, Bitcoin'in 80 bin doları görebileceğini ifade etti.

Bitcoin, hafta sonu kayıplarını telafi etti mask
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Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Faiz kararları öncesi kripto para piyasaları da yukarı yönlü hareketine devam etti.

Hafta sonu 64 bin 500 doları test eden Bitcoin, yeni haftaya 68 bin doların üzerinde başladı.

Bitcoin, saat 09.30 itibarıyla 68 bin 430 dolara kadar yükseldi. Ethereum ise 3 bin 625 dolar civarında alıcı buldu.

CoinGecko verilerine göre, memecoin'ler hafta sonu boyunca çok popülerdi ve sektörün piyasa değerini yüzde 11'lik bir kazançla 55 milyar doların üzerine çıkardı.

80 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ TAHMİNİ

Binance CEO'su Richard Teng, Bitcoin fiyatı için 80 bin dolar tahmininde bulundu. Teng, kurumsal yatırımcıların kripto borsa yatırım fonlarına para aktarmaya devame edeceğini ifade etti.

Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Teng, kurumsal yatırımcı ilgisinin devam edeceğini belirterek Bitcoin'in yılı 80 bin dolar civarında bitireceğini tahmin etti.

Teng, tahminin kişisel görüşü olduğunu ve rallinin düz bir çizgi halinde ilerlemeyeceğini söyledi.

Bitcoin, bu yıl yüzde 56 yükselişle 73 bin 800 dolara kadar yükselmişti.

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18 Mar 2024 - 09:50 - Ekonomi --- Okunma

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