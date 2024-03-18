Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, çok önemli izin parası kararı

AYM, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu'nun 40. maddesinin 7. fıkrasını iptal etti. Bu maddeye göre, iş akdi 14. maddenin 1. bendinde yer alan sebeplerden dolayı feshedilse bile denizciye kullanmadığı izin ücretleri ödenmiyordu.

AYM, bu düzenlemenin Anayasa'nın 50. maddesinde yer alan "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır" hükmüne aykırı olduğuna karar verdi. Bu karara göre, Deniz İş Kanunu dışındaki kanunlarda, iş akdi hangi sebeple sona ererse ersin kullanılmayan izin ücretleri iş akdinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ödenmek zorunda.

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, bu kararla, milyonlarca denizcinin yıllık izin hakkını kullanabilme ve kullandıkları izin ücretlerini alabilme imkanını artırıyor. İşverenlerin keyfi uygulamalarının önüne geçiyor. Denizcilik sektöründe daha adil ve eşitlikçi bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunuyor.

Deniz İş Kanunu'nda, iş akdinin feshi halinde kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmesiyle ilgili bir düzenleme bulunmuyor. AYM'nin iptal kararı bu boşluğu gideriyor. Yasa koruyucu, AYM'nin iptal kararına uymak için 6 ay içinde yeni bir yasal düzenleme yapmak zorunda.

Yeni düzenlemenin, denizcilerin yıllık izin hakkını ve kullanmadıkları izin ücretlerini alabilmelerini garanti altına alması gerekiyor.

Öte yandan bu gelişme, denizcilik sektöründe çalışan milyonlarca kişi için önemli bir kazanım. AYM'nin iptal kararının denizcilerin haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirmede katkıda bulunması bekleniyor.

DENİZCİLERİN YILLIK İZİN SÜRELERİ NE KADAR?

6 aydan 1 yıla kadar hizmeti olanlar için 15 gün. 1 yıldan fazla hizmeti olanlar için 30 gün.

Kaynak: Haber Global