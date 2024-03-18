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18 Mar 2024 - 10:07- Siyaset G:

Yasin Özlü’ye destek büyüyor

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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye destek çığ gibi artmaya devam ediyor. Yüzlerce eski Yeniden Refah Partisi üyesi daha Başiskele'de Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini açıkladı.

Yasin Özlü’ye destek büyüyor mask
Yasin Özlü’ye destek büyüyor
Yasin Özlü’ye destek büyüyor
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YENİDEN REFAH’TAN YENİ DESTEK

AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı M. Yasin Özlü, 31 Mart Yerel Seçim yaklaştıkça vites yükselterek tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yaylacık Mahallesi Halk Buluşması'nda Yeniden Refah Partisi Önceki Dönem Başiskele İlçe Başkanları Tevfik Civelek ve Serkan Ege başta olmak üzere başkan yardımcıları Ahmet Yavuz, Emrah Selim ve Hamza Bağraç, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Adayı Muhammet Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Akif Köklükaya, İbrahim Köklükaya, Yahya Kalaycıoğlu'na AK Parti rozeti takan Başkan Özlü, yüzlerce Yeniden Refahlı'nın daha desteğini aldı.

Yasin Özlü’ye destek büyüyor

İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTULAR

Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral’ın ev sahipliğinde Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran'da düzenlenen iftar programına Yeniden Refah Partisi Önceki Dönem Başiskele İlçe Başkanları Tevfik Civelek ve Serkan Ege öncülüğünde yüzlerce eski Yeniden Refahlı katılım gösterdi.

Yasin Özlü’ye destek büyüyor

“EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Tüm dikkatleri üzerine çeken programda konuşan Başkan Özlü, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, “Maddi ve manevi olarak dayanışmanın ve kaynaşmanın zirveye ulaştığı bu müstesna güzel günlerde birliğimizin ve dirliğimizin artarak genişlemesi Ramazan sevincimizi daha çok arttırdı. Başiskele'mizin gelişimi ve geleceğe taşınması noktasında bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart Yerel Seçimi’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Başiskele'den yeniden en güçlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Yasin Özlü’ye destek büyüyor

Kaynak: Bülten

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18 Mar 2024 - 10:07 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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