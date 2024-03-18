Hyundai 10 personel alacak

İzmit’te Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Hyundai Assan Otomotiv 10 üretim teknisyeni alımı yapacak. İşe alınacak kadın ve erkek personelde en az lise mezunu olması ve 20 ile 30 yaş aralığında olması şartları aranıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi