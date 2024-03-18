Hyundai 10 personel alacak

İzmit’te Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Hyundai Assan Otomotiv 10 üretim teknisyeni alımı yapacak. İşe alınacak kadın ve erkek personelde en az lise mezunu olması ve 20 ile 30 yaş aralığında olması şartları aranıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.