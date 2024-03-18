11’e alınmadı, Milli takıma çağrıldı

Skubali - Kendine gelmesi için biraz dinlenmesi gerekiyordu. Son 2 maçta Agresif tavırları vardı ve hatalar yapıyordu. Hocanın kararı doğru. Ayrıca bırakın artık hocanın üstüne gitmeyi, bu kimseye fayda sağlamaz. Takıma destek olacağımız bir dönemdeyiz. Göztepe ve sakarya maçları var. Fırat güle yapmadığınız algıyı bu hocaya yapmayın. Sene sonu bir gelsin hele.