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18 Mar 2024 - 10:22- Gündem G:

Derince’de satranç şöleni yaşandı

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Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü’nün öncülüğünde 210 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası iki gün boyunca devam etti

Derince’de satranç şöleni yaşandı mask
Derince’de satranç şöleni yaşandı
Derince’de satranç şöleni yaşandı
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5 AYRI KATEGORİDE DÜZENLENDİ

Derince Belediyesi, Derincespor Kulübü, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası yoğun heyecana sahne oldu. Yenikent Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada 5 ayrı kategoride 210 öğrenci mücadele etti. Müsabakaları Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yusuf Yüksel, Kocaeli Satranç İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, satranç camiasının önemli isimleri ve sporcu velileri büyük bir ilgiyle takip etti.

 

Derince’de satranç şöleni yaşandı

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Büyük heyecana sahne olan turnuvada yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Derincespor Kulübümüz bünyesinde 24 branşta 24 bin 532 sporcuya eğitim imkanı sunarken, çocuklarımız ve gençlerimizin her zaman yanında olduk. Ayrıca yine yavrularımız için tüm mahallelerimizde 26 ayrı noktada spor alanları oluşturduk. İlçemizin dört ayrı noktasına inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz hem eğitim hem de spor alanları ile gençlerimize hizmet veriyor” dedi. Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Derince’de satranç şöleni yaşandı

Kaynak: Bülten

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18 Mar 2024 - 10:22 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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