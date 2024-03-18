Sedat Köse: “Çanakkale milletimizin kahramanlık destanıdır”

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, Türkiye Kent Konseyleri Birliği 15. Dönem Başkanı Sedat Köse, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ Çanakkale geçilmez…Bugün, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı'nın 109. yıldönümünde, milletimizin kahramanlık destanını bir kez daha hatırlıyoruz. Çanakkale, tarihimizin en şanlı sayfalarından biridir. O dönemde, Türk milleti, vatanı için canını hiç düşünmeden feda etmiş kahraman şehitlerin izinde ilerlemiştir. 1915 yılında, Gelibolu Yarımadası’nda yaşanan Çanakkale Savaşı, bir milletin varoluş mücadelesinin en somut örneği olmuştur. Türk milleti, bağımsızlık ve vatanseverlik ruhuyla, destansı bir mücadele vermiştir.

“GÖĞSÜNÜ SİPER ETMİŞTİR…”

Binlerce genç, vatan toprağını korumak, bağımsızlığımızı savunmak için göğsünü siper etmiştir. Onlar, soğukta, açlıkta, yorgunlukta bile vatan aşkıyla dolu yürekleriyle direnmişlerdir. Her biri, vatan sevdasını en yüce değer olarak görmüş, bu uğurda canlarını vermekten çekinmemiştir. Karada ve denizde yaşanan muharebede, azimli ve kararlı Türk askeri, düşmanı durdurmayı başarmıştır.

Bu yüzden, Çanakkale, sadece bir coğrafi mekan değil, aynı zamanda Türk milletinin direniş ve kararlılık simgesidir. Bugün, bu topraklar için göğsünü siper eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğine olan inancımızı pekiştiriyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, toprakları bol olsun. Büyük Türk milleti, onların emanetini daima yaşatacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi