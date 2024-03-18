İzmit'te dev fast food markaları personel alacak

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Arastapark AVM’de bulunan KFC 15 fast food hazırlayıcısı alacak. İşe alımda en az 18 yaşında ve en az ilköğretim mezunu olma şartları aranıyor. İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan Mc Donalds ise 5 personel alacak. 18-45 yaş aralığında ve en az ilköğretim mezunu olma şartı aranıyor. Personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.