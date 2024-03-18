Marketteki fiyat farkına müşteri isyan etti

İddiaya göre, markete giren müşteri, aldığı ürünü kasaya götürerek ödeme yapmak istedi. İstenen ücretin etiketten fazla olduğunu gören adam duruma itiraz etti. Bunun üzerine market personeli ile müşteri arasında tartışma çıktı. Etiket fiyatını ödemek isteyen müşteriyle arasındaki tartışma giderek büyürken, personel ürünün ambalajını maket bıçağı ile kesti. Tartışmaya diğer müşteriler ve çalışanlar da dahil olurken, ürünün satışı kasada iptal edildi. Yaşanan tartışma anları ise müşterinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA