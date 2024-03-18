Türkiye’ye örnek olacak! Su Sporları Merkezi şehre kazandırılıyor

Amatör sporun her alanına destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak Su Sporları Merkezini şehre kazandıracak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde inşa edilen Karşıyaka Su Sporları merkezinde temel hazırlığı yapılıyor.
SU SPORLARI MERKEZİ
Ülke sporunun gelişimine, sporcu sayısının artmasına, spor tesislerinin gelişmesine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesisi şehre kazandırıyor. Başiskele ilçesi Yeniköy Karşıya Sahiline inşa edilecek Su Sporları Merkezinde hafriyat çalışmaları tamamlandı.
TEMEL HAZIRLIĞI
Grobetonu dökülen Su Sporları Merkezinin temel demirleri bağlanıyor. Yakın zamanda su sporları merkezinin temeli atılacak. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antrenman sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.