LC Waikiki satış elemanı alacak

İzmit Outlet Center’da bulunan LC Waikiki mağazası 4 satış elemanı alımı yapacak. Başvuruda bulunacakların en az lise mezunu olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmit Outlet Center’da bulunan LC Waikiki 4 satış elemanı alımı yapacak.
İzmit Outlet Center’da bulunan LC Waikiki mağazası 4 satış elemanı alımı yapacak. Başvuruda bulunacakların en az lise mezunu olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.