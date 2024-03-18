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Çetinkaya, Cumhur İttifakı ile iftar yaptı

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AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Cumhur İttifakı yönetim kurulu üyeleri ile iftar programında buluştu.

Çetinkaya, Cumhur İttifakı ile iftar yaptı mask
Çetinkaya, Cumhur İttifakı ile iftar yaptı
Çetinkaya, Cumhur İttifakı ile iftar yaptı
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KARAMÜRSEL’İN İHTİYAÇLARINI BİLİYORUM”

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Başkan Adayı Çetinkaya, önceki gün Cumhur İttifakı yönetim kurulu üyeleri ile iftar yaptı. Başkan Adayı Çetinkaya, “Karamürsel’de çok farklı kademelerde görev yapmış biri olarak ilçemizin potansiyelini ve ihtiyaçlarını biliyorum. Çevremizin, doğanın, denizin, Karamürsel’in konumunun önemini çok iyi biliyorum” dedi.

Çetinkaya, Cumhur İttifakı ile iftar yaptı

“ZAMAN KAYBETMEDEN İŞE KOYULACAĞIM”

Mesut Çetinkaya ayrıca, “Karamürsel’imizi hızlandıracak, heyecanlandıracak ve harekete geçirecek olanakların farkındayım ve bunlara yönelik projeler geliştirdim. Karamürsel’i bir adım öne geçirecek hazırlıkları tamamladım.  Sizlerin de şahsıma teveccüh gösterme konusunda rızalarını almaya geldim. Durmadan, zaman kaybetmeden hemen işe koyulacağımdan emin olun” ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, Cumhur İttifakı ile iftar yaptı

Kaynak: Bülten

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18 Mar 2024 - 10:58 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset --- Okunma

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