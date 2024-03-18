Şehitlerimiz Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde dualarla anıldı

ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıl dönümü sebebiyle Bağçeşme'de bulunan asker ve polis şehitliği ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, Müftü Mehmet Sönmezoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisi Şaban Arlı, şehit aileleri, kahraman gaziler, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Programda ilk olarak çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yüzbaşı Fatih Pekdemir günün anlam ve önemine yönelik konuşma gerçekleştirdi. Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

ÇANAKKALE İNANCIN VE DEHANIN ZAFERİDİR

Şehitlik defterini imzalamasının ardından konuşan Vali Yavuz, “Çanakkale; askerine, 'taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra, onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizin, analarımızın, topyekûn vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, taktik ve dehanın zaferidir.

DEĞERLERİMİZİ CANLI TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milli mücadele inancının ve ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nden 109 yıl sonra da milletimiz, aynı inanç, ruh ve kararlılıkla geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya; bir yandan Cumhuriyetimizi istikbale, Türkiye yüzyılı hedefine, dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan da bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edecektir.

EŞSİZ DESTANIMIZ GENÇLERE ÖRNEK OLMALIDIR

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk büyüklerini, Aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman Gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Bu destansı kahramanlıklarının, eşsiz fedakârlıklarının tüm gençlerimize örnek olmasını diliyorum. Ruhları şad olsun.” dedi.