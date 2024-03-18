Tepe Savunma 30 güvenlik görevlisi alacak

Tepe Savunma ve Güvenlik, İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi alımı yapacak. 10 silahlı güvenlik görevlisi alımı için erkek, 22 ile 47 yaş, en az lise mezunu olma şartları aranıyor. 20 silahsız güvenlik görevlisi için kadınlarda 18-37, erkeklerde ise 22-43 yaş ve en az ilköğretim mezunu olma şartları aranıyor.

Kaynak: Haber Merkezi