Tepe Savunma 30 güvenlik görevlisi alacak

Tepe Savunma ve Güvenlik, İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi alımı yapacak. 10 silahlı güvenlik görevlisi alımı için erkek, 22 ile 47 yaş, en az lise mezunu olma şartları aranıyor. 20 silahsız güvenlik görevlisi için kadınlarda 18-37, erkeklerde ise 22-43 yaş ve en az ilköğretim mezunu olma şartları aranıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.