Aygün, MÜSİAD İstişare Toplantısı’na Katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi bu kez Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Erol Yarar ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de yer aldığı Yüksek İstişare Heyeti üyeleri, gelişmeleri değerlendirdi. MÜSİAD bünyesinde düzenlenen programlar, faaliyetler ve projeler hakkında fikir alış verişinin gerçekleştiği toplantının ardından ise düzenlenen Geleneksel MÜSİAD İftarı’nda oruçlar hep birlikte açıldı.

Kaynak: BÜLTEN