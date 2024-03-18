Aygün, MÜSİAD İstişare Toplantısı’na Katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi bu kez Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Erol Yarar ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de yer aldığı Yüksek İstişare Heyeti üyeleri, gelişmeleri değerlendirdi. MÜSİAD bünyesinde düzenlenen programlar, faaliyetler ve projeler hakkında fikir alış verişinin gerçekleştiği toplantının ardından ise düzenlenen Geleneksel MÜSİAD İftarı’nda oruçlar hep birlikte açıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.