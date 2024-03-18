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Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz

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Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Ramazan ayında tüm ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalıştıklarını, kentte kimsenin açıkta kalmasını istemediklerini söyledi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz mask
Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz
Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz
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İLK 10 İÇERİSİNDE YER ALIYORUZ

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Özdemir gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ile bir araya gelen şube yöneticileri Kızılay’ın kentteki çalışmalarından bahsetti. Şube Başkanı Pay, “Kızılay Kocaeli Şubesi olarak çalışmalarımız sürüyor. Ramazan ayındayız, kentte ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kentte kimse açıkta kalsın istemiyoruz. 2023 yılındaki çalışmalarımızla şube olarak kentteki 200 bin kişiye dokunabildik, 2024 yılındaki hedefimiz 250 bin kişiye ulaşabilmek. Çalışmalarımızla Türkiye’deki şubeler arasından her zaman ilk 10 içerisinde yer alıyoruz. Bizim için kişi kazanmak çok önemli. Bir çocuğa Kızılay’ın balonunu verebilmek çok önemli ama bunun için de bağışlara ihtiyacımız var” dedi.

Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz

AMACIMIZ BU KENTE HİZMET ETMEK

Kızılay Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Özdemir ise şunları söyledi: “Kurumsal bir yapımız var. Toplum merkezimiz, lojistik merkezimiz, kan merkezimiz var. Toplum merkezi göçmenlerin topluma entegrasyonu noktasında hizmet veriyor. Göçmenlere Türkçe öğretiyoruz ve sanayici ile işbirliği yapıyoruz. Profesyonel kadromuzla insanlarımıza hizmet veriyor. Sosyal ve Psiko-Sosyal anlamda destekler sağlıyoruz. Kapasitemiz müsait, mobil aşevleri ile sıcak yemekler çıkarabiliyoruz. Amacımız bu kente hizmet etmek.

Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz

3 BİN KİŞİYE 2 BİN TL DESTEK VERDİK

Deprem bölgesi için de ekiplerimiz bölgede. Şahsi olarak 60 gün orada kaldık. Önce deprem bölgesi sonra Filistin diyerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Genel merkezimi tarafından ulusal bir kampanya başlatılır, biz de destek veriyoruz. Çalışmalarımız genelde böyle oluyor. Kente gelen depremzedelere ulaştık, kendilerine yardımcı olduk. 5-6 milyon nakdi yardım yaptık, 3 bin kişiye 2 bin TL destek verdik. 'Her sınıfın bir kolisi olsun' kampanyası ile nakdi yardımda bulunamadığımız ailelere koli yardımında bulunduk”

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18 Mar 2024 - 11:38 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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