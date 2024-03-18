Okullar o tarihlerde 3 gün tatil olacak

Okullar, oy verme işlemleri için kullanılacak olması sebebiyle, seçimlerin ardından bir günlük tatil ile öğrencilere ve eğitim personeline nefes alma fırsatı sunacak. Bu karar, okulların temizlik ve düzeninin sağlanması amacıyla alındı.

Yerel seçimler, Türkiye’nin dört bir yanında, MEB’e bağlı okullarda gerçekleşecek oy verme işlemleri nedeniyle, eğitim kurumlarının yoğun bir trafiğe maruz kalmasına neden oluyor. Binlerce seçmenin giriş-çıkış yapacağı okullar, bu yoğunluk sonrasında temizlik ve düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. 2019 yılında yapılan seçimlerde de benzer bir uygulama yapılmış ve seçim sonrası gün, okullarda temizlik işleri için tatil edilmişti. Bu kararla birlikte, Türkiye genelindeki öğrenciler, hafta sonuna denk gelen 30-31 Mart tarihleri ile birlikte 1 Nisan’da da tatil yaparak, toplamda üç gün okula ara verecek. MEB’in aldığı bu karar, öğrencilere ve eğitim personeline seçim sonrası için bir nefes alma imkanı tanıyacak. MEB’den henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ilerleyen günlerde bu konuda detaylı bilgilendirme yapılması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil planlarını bu önemli tarihe göre ayarlayabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi