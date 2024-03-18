Esnaf Koopbakkal’dan memnun

EYLÜL AYINDA ADIMLARI ATILMIŞTI



Artan ve önü alınamayan gıda fiyatlarının önüne geçebilmek için Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) Marketleri’nde satılan ürünler ‘Koopbakkal’ projesiyle esnaf bakkal ve marketlerinde de satılmaya başladı. Kocaeli’de de eylül ayında adımları atılan çalışma kapsamında pek çok esnaf dükkânında Koopbakkal kapsamında TKK ürünlerine yer verdi.



70’İN ÜZERİNDE SATIŞ NOKTASI VAR



Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli’de şu anda 70’in üzerinde Koopbakkal satış noktası olduğunu belirterek, “ TKK ürünlerini satarken TTK Marketleri’nde fiyatlar neyse esnafın bakkalındaki fiyatlar da onlar. Esnafa TKK’dan bir pos cihazı veriliyor, ürünleri bu pos cihazından geçerek satıyoruz. Bu sebepten dolayı esnafın daha yüksek fiyattan ürünleri satma şansı yok. Ayrıca bakkallar olarak ürünleri cüzi kar oranlarıyla satışa sunuyoruz.



İNŞALLAH SIKINTILAR ÇÖZÜLÜR



Yaşanan sıkıntılar var. Esnaf TKK’dan ürünü alıyor, aldığı fiyattan satışa başlıyor fakat sonra TKK üzerinden kampanya yapılıyor. Habersiz indirimden esnaf zarar görüyor. TKK genel merkeziyle indirimler konusunda görüşmelerimiz sürüyor, inşallah sıkıntı çözülür. Esnafımız Koopbakkal uygulamasından memnun, vatandaş uygulama sayesinde TKK Marketi’ne girmek zorunda kalmıyor. 31 Aralık 2023 tarihiyle birlikte artık Koopbakkal için başvurular sona erdi, şimdilik başvuru süreci planlarda yok” dedi.