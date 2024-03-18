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18 Mar 2024 - 11:54- Gündem G:

Esnaf Koopbakkal’dan memnun

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Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli’de 70’in üzerinde ‘Koopbakkal’ satış noktasında Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin satıldığını, esnafın uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Kütük, habersiz indirimler nedeniyle esnafın zarar gördüğünü, bu konuda ise görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Muhammet Emin Can
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Esnaf Koopbakkal’dan memnun mask
Esnaf Koopbakkal’dan memnun
Esnaf Koopbakkal’dan memnun
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EYLÜL AYINDA ADIMLARI ATILMIŞTI


Artan ve önü alınamayan gıda fiyatlarının önüne geçebilmek için Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) Marketleri’nde satılan ürünler ‘Koopbakkal’ projesiyle esnaf bakkal ve marketlerinde de satılmaya başladı. Kocaeli’de de eylül ayında adımları atılan çalışma kapsamında pek çok esnaf dükkânında Koopbakkal kapsamında TKK ürünlerine yer verdi.

Esnaf Koopbakkal’dan memnun


70’İN ÜZERİNDE SATIŞ NOKTASI VAR


Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli’de şu anda 70’in üzerinde Koopbakkal satış noktası olduğunu belirterek, “ TKK ürünlerini satarken TTK Marketleri’nde fiyatlar neyse esnafın bakkalındaki fiyatlar da onlar. Esnafa TKK’dan bir pos cihazı veriliyor, ürünleri bu pos cihazından geçerek satıyoruz. Bu sebepten dolayı esnafın daha yüksek fiyattan ürünleri satma şansı yok. Ayrıca bakkallar olarak ürünleri cüzi kar oranlarıyla satışa sunuyoruz.

Esnaf Koopbakkal’dan memnun


İNŞALLAH SIKINTILAR ÇÖZÜLÜR


Yaşanan sıkıntılar var. Esnaf TKK’dan ürünü alıyor, aldığı fiyattan satışa başlıyor fakat sonra TKK üzerinden kampanya yapılıyor. Habersiz indirimden esnaf zarar görüyor. TKK genel merkeziyle indirimler konusunda görüşmelerimiz sürüyor, inşallah sıkıntı çözülür. Esnafımız Koopbakkal uygulamasından memnun, vatandaş uygulama sayesinde TKK Marketi’ne girmek zorunda kalmıyor. 31 Aralık 2023 tarihiyle birlikte artık Koopbakkal için başvurular sona erdi, şimdilik başvuru süreci planlarda yok” dedi. 

# Kocaeli, çalışma, kredi, VAR

18 Mar 2024 - 11:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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