Tavanı kopan araçta ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

Kaza, 3 Mart gecesi TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi Gültepe dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen O.U. idaresindeki SIG X 8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil aynı yönde giden M.A. idaresindeki 15 ACS 136 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu. Kazada Serkan Küçük hayatını kaybederken, sürücü O.U ve Salih Çil ağır yaralandı.
15 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Salih Çil tedavi altına alındı. Salih Çil yaşam savaşını kaybetti. Salih Çil’in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Düzce’ye götürüldü.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
. - Türkler Almanya da bütün trafik kurallarına riayet eder ama burası Türkiye nede olsa cezalar caydırıcı değil
Akrep 41) - Türkiye'nin cezaları daha etkili ve tekrarı olmayan ceza yolların kralı olmaz kuralı olur
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.