Kandıra yolundaki o trafik sıkıntısı artık bitti

Hayata geçirdiği üstyapı projeleriyle vatandaşların şehir içerisindeki seyahatlerini kısaltan ve daha konforlu hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağını da hizmete sundu.
5 ADET KÖPRÜ YAPILDI
Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi kapsamında; D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet, TEM Otoyol kenarı kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi. Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı, kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapıldı
İKİ CADDE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR
Karadenizliler Mahallesi’ne yapılan dönel kavşakla da trafik akıcı hale getirildi. 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlıyor. Otoban kuzeyine yapılan yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi de Altıncıoğlu Caddesi’ne bağlanıyor. Tamamlanma aşamasına gelen bu yeni yolda önümüzdeki aylarda trafiğe açılacak. Proje kapsamında; 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edildi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Son Pişman - Çok güzel olmuş, emeği geçenlerden Allah razı olsun
Emi̇r - YEŞİLOVADAN ÇIKIP KANDIRA İSTİKAMETİ YOLU VAR MI BEN Mİ GÖREMİYORUM
Servet - Kandıra dan Solaklar'a ve Yeşilova'dan Kandıra yoluna nasıl gidilecek/dönülecek
Mehmet G. - Kandıra istikhametinden gelip solaklar istikhametine (yani sola) dönüşü anlayamadım. İzmitten gelip sola dönmek için sağdan üst geçide çıkıp sola dönüş var. Kandıra tarafından gelip solaklar/Karadenizliler mah. dönüş için üst geçite çıkış yolunu Fotoğraflardan bakarak anlayamadım.
Murat - Maalesef öyle bir geçişi düşünmemişler. Önce Yeşilova'ya gireceksin içeriden U dönüş yapıp Yeşilova'dan Solaklara geçeceksin. Aynı Şekilde Yeşilova'dan Kandıra yönüne de bağlantı yok. Solaklara girip İlerden U dönüşü yapacaksın. Işıklardan kurtardı bizi ama fazladan yakıt tüketimi olacak
İzmit 41 - Son dönemlerde yapılan en doğru kavşak uygulaması oldu. Birbirini kesmeyen yollar ile çok çağdaş ve kullanışlı bir kavşak oldu. Yapanları tebrik ederim.
Kosekoylu Fanatik Sone - Çok gerekliydi gerçekten, çok iyi oldu.yapanlardan Allah razı olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.