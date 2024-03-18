Gizemli hastalık hızla yayılıyor: Ölüm oranı yüzde 30

Japonya'da gizemli salgın hastalık paniği giderek büyüyor... Ölüm oranı yüzde 30 olan streptokok toksik şok sendromu vakaları giderek artarken uzmanlar 2024 yılındaki hasta sayısının 2023'ü geride bırakacağını tahmin ettiklerini duyurdu.

Yetkililer bu nadir görülen fakat tehlikeli enfeksiyonun sebebini bulmak için çalışmalarını sürdürürken açıklamalar geldi. Japonya'nın önde gelen kurumlarından Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Ciddi ve ani hastalığın arkasındaki sebeplerle ilgili çok sayıda bilinmez var. Şu an bunlara yanıt verebilecek bir aşamada değiliz" denildi.

Yetkililer geçen yıl 941 vakanın görüldüğünü açıklarken, 2024'ün ilk 2 ayında ise vaka sayısının 378 olduğunu açıkladı. Resmi verilere göre Japonya'nın 2 bölgesi haricindeki diğer bütün bölgelerinde vakaların kayıtlara geçtiği de duyuruldu.

Yaşlıların çok daha büyük bir risk altında olduğu aktarılırken, 50 yaşın altında hastalanan 65 kişiden 2023 yılının Temmuz ve Aralık ayında 21'inin öldüğü belirtildi. Asahi Shimbun gazetesi bu verileri paylaşırken ölüm oranının üçte bir olduğuna da dikkat çekti.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 30

Strep A olarak da bilinen hastalığın boğaz ağrısı gibi belirtisi olduğu kaydedilirken birçok insanın bu hastalığa yakalandığını bilmeden yaşamlarını sürdürdüğü de belirtildi. Menenjit ve zatürre gibi hastalıklara dönebilen hastalığın çoklu organ yetmezliğine sebep olabileceği de duyuruldu. Hastalığın ölüm oranı yüzde 30 olarak kayıtlara geçerken bazı Japon bilim insanları Covid-19 sebebiyle uygulanan yasakların kaldırılmasından sonra vakaların arttığına dikkat çekti.

Bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Profesör Ken Kikuchi, "Hastalığı ağır geçiren hasta sayısındaki dramatik artış çok endişe yaratıyor" dedi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgınının yaşandığı dönemde uygulanan hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması gerektiğini duyurdu. Japonya'nın sağlık bakanı Keizo Takemi, "İnsanların ellerini temiz tutması ve öksürürken ağızlarını kapatmaları gibi önlemleri almasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: BÜLTEN