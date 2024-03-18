Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
18 Mar 2024 - 12:55- Gündem G:

Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek

ABONE OL Google News Sayfamız

TOKİ tarafından yaptırılan Sepetçi’deki 747 konutun anahtar teslim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli’nin deprem bölgesi olduğunu belirterek, “Şu anda kırılmamış 500’e yakın fay var. Ne zaman kırılacak, nasıl bir hasar bırakacak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey bu depremlerdeki hasarı azaltabiliriz. 1999 depreminde Kocaeli bu acıları yaşadı. Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerekiyor” dedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek mask
Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek
Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SEPETÇİ VE SEKBANLI TESLİM EDİLDİ

TOKİ tarafından İzmit Sepetçi ve Sekbanlı bölgesinde yapılan konutların anahtar teslim töreni Sepetçi bölgesinde bulunan caminin önünde yapıldı. Sepetçi’de 747 anahtar teslim törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı. Anahtar teslim törenine Özhaseki ile birlikte Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek

YENİ TALEPLERİMİZ OLACAK

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mevcut kentsel yenileme çalışmaları ile ilgili bakan Özhaseki’den destek isteyeceklerini söyledi. İnsanların en önemli ihtiyacının barınma olduğunu söyleyen Vali Yavuz, “Depremin gündemde olması nedeniyle yaşam alanlarımızın depreme dayanıklı olması hepimizin önceliği. Anahtarlarını teslim alan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPI DA GÖRELİM

Bakan Özhaseki, depremlere karşı konutları ve iş yerlerinin daha güvenli hale getirilmesi için büyük bir mücadele içinde olduklarını belirtti. 6 Şubat depremini anlatan Özhaseki, “Deprem olmadan çözüm bulmaya, çare olmaya çalışıyoruz. Muhalefet kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyor. Adam gibi bir kentsel dönüşüm yapın. Ama mani oluyorlar. Ya yapmıyorsanız bari mani olmayın. Deprem gününden bu yana o bölgede bir saniyemiz boş kalmadan çalıştık.

Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek

DEPREM ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN

Deprem bölgesinde yarın itibariyle 75 bin konut teslim etmiş olacağız. Muhalefet depremde çıkıp bu iktidar depremin altında kalacak dediler. Yahu insanlar enkaz altında ölüyor onlar iktidar derdinde. Neden evlere acele ile başlandığını söylediler, sonra da akrabalarınıza dağıtıyorsunuz dediler. 1000 şantiye, 110 bin kişilik ordu ile çalışıyoruz. Gelsinler bunları görsünler. Mis gibi evler dediğim için dillerine düştüm. Ya bu kadar güzel evlere mis gibi demek neden kötü algılanıyor. Hiçbir masraftan kaçmadan en sağlam evler yapılıyor. Keşke deprem üzerinde siyaset yapılmazsa.

Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek

7 YERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Bu memleket bir deprem bölgesi. Şu anda kırılmamış 500’e yakın fay var. Ne zaman kırılacak, nasıl bir hasar bırakacak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey bu depremlerdeki hasarı azaltabiliriz. 1999 depreminde Kocaeli bu acıları yaşadı. Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerekiyor. Bir tarafta deprem bölgesinde koşuyoruz, bir tarafta da diğer şehirlerde çalışıyoruz. Burada çok güzel hizmet yapılmış. Elbette ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bunlar zaman içinde çözülecek. Eksiklerin tamamını yaparız. Kocaeli’nin 7 yerinde kentsel dönüşüm devam ediyor. Bu yapılanlar inanıyoruz ki unutulmayacak. Algılar geçip gidecek eserler kalacak” diye konuştu.

Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek
Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek

# hizmet, Kocaeli, Büyükşehir, çevre, VAR, yeni, tahir büyükakın, İzmit, parti, AK Parti

18 Mar 2024 - 12:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.556 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çayırova Gençlik Merkezi açılıyor mask
Çayırova Gençlik Merkezi açılıyor
İSU, yeni sulama su hatları yapıyor mask
İSU, yeni sulama su hatları yapıyor
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı mask
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Söğüt: "Şehitlerimize borçluyuz" mask
Söğüt: "Şehitlerimize borçluyuz"
Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz mask
Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz
Bozkurt Taksi için yeni durak yeri yapıldı mask
Bozkurt Taksi için yeni durak yeri yapıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL