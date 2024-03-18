Bakan Özhaseki: Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerek

SEPETÇİ VE SEKBANLI TESLİM EDİLDİ

TOKİ tarafından İzmit Sepetçi ve Sekbanlı bölgesinde yapılan konutların anahtar teslim töreni Sepetçi bölgesinde bulunan caminin önünde yapıldı. Sepetçi’de 747 anahtar teslim törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı. Anahtar teslim törenine Özhaseki ile birlikte Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

YENİ TALEPLERİMİZ OLACAK

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mevcut kentsel yenileme çalışmaları ile ilgili bakan Özhaseki’den destek isteyeceklerini söyledi. İnsanların en önemli ihtiyacının barınma olduğunu söyleyen Vali Yavuz, “Depremin gündemde olması nedeniyle yaşam alanlarımızın depreme dayanıklı olması hepimizin önceliği. Anahtarlarını teslim alan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPI DA GÖRELİM

Bakan Özhaseki, depremlere karşı konutları ve iş yerlerinin daha güvenli hale getirilmesi için büyük bir mücadele içinde olduklarını belirtti. 6 Şubat depremini anlatan Özhaseki, “Deprem olmadan çözüm bulmaya, çare olmaya çalışıyoruz. Muhalefet kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyor. Adam gibi bir kentsel dönüşüm yapın. Ama mani oluyorlar. Ya yapmıyorsanız bari mani olmayın. Deprem gününden bu yana o bölgede bir saniyemiz boş kalmadan çalıştık.

DEPREM ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN

Deprem bölgesinde yarın itibariyle 75 bin konut teslim etmiş olacağız. Muhalefet depremde çıkıp bu iktidar depremin altında kalacak dediler. Yahu insanlar enkaz altında ölüyor onlar iktidar derdinde. Neden evlere acele ile başlandığını söylediler, sonra da akrabalarınıza dağıtıyorsunuz dediler. 1000 şantiye, 110 bin kişilik ordu ile çalışıyoruz. Gelsinler bunları görsünler. Mis gibi evler dediğim için dillerine düştüm. Ya bu kadar güzel evlere mis gibi demek neden kötü algılanıyor. Hiçbir masraftan kaçmadan en sağlam evler yapılıyor. Keşke deprem üzerinde siyaset yapılmazsa.

7 YERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Bu memleket bir deprem bölgesi. Şu anda kırılmamış 500’e yakın fay var. Ne zaman kırılacak, nasıl bir hasar bırakacak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey bu depremlerdeki hasarı azaltabiliriz. 1999 depreminde Kocaeli bu acıları yaşadı. Bir an önce kentsel dönüşüme girmemiz gerekiyor. Bir tarafta deprem bölgesinde koşuyoruz, bir tarafta da diğer şehirlerde çalışıyoruz. Burada çok güzel hizmet yapılmış. Elbette ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bunlar zaman içinde çözülecek. Eksiklerin tamamını yaparız. Kocaeli’nin 7 yerinde kentsel dönüşüm devam ediyor. Bu yapılanlar inanıyoruz ki unutulmayacak. Algılar geçip gidecek eserler kalacak” diye konuştu.