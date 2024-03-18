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18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı

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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şehitlik ziyaretleri sonrasında Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti. Programda ilkokul, ortaokul ve liseler arasında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nin ‘Kefensiz Yatanlar’ oratoryo gösterisi ile program tamamlandı.

Yavuz Solmaz
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18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı mask
18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı
18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı
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ÖDÜLLER VERİLDİ, GÖSTERİ YAPILDI

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri “Kefensiz Yatanlar” isimli oratoryo gösterisi sergiledi. Programda Öğretmen Teğmen Tufan Çankaya, Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşına giriş sürecini ve Çanakkale Savaşı hakkında sunum gerçekleştirdi. Çankaya’nın konuşmasının ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ilkokullar arasında yapılan resim, ortaokullar arasında yapılan şiir ve liseler arası yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı

PROTOKOL SDKM’DE YERİNİ ALDI

SDKM’de gerçekleşen programda Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükalın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ,İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisi Şaban Arlı, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı

ÖDÜLLERİNİ VALİ YAVUZ’DAN ALDILAR

Resim dalında Gebze Kroman Çelik İlkokulu öğrencisi Nehir Atilla 1., şiir yarışmasında Derince Çınarlı Ortaokulu Öğrencisi Hiranur Aşır 1.,kompozisyon dalında Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi öğrencisi Şühede Balcı 1. oldu. Öğrenciler ödüllerini Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un elinden aldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı

YARIŞMALARDA İKİNCİ OLDULAR

Resim dalında Çayırova İstiklal İlkokulu öğrencisi Aras Rüzgar Akyol 2., şiir yarışmasında Kandıra Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu öğrencisi Dila Yağmur Çelik 2., kompozisyon dalında Çayırova Yapı Kredi MTAL öğrencisi Elvan Bulamacı 2. oldu. Öğrencilere ödüllüleri Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın takdim etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı

ÖDÜLLER BAŞKAN BÜYÜKAKIN’NDAN

Resim yarışmasında Dilovası Mehmet Zeki Orban İlkokulu öğrencisi Ali Mert Çelik 3., şiir dalında Çayırova Tahsin Tarhan Ortaokulu öğrencisi Berennaz Aydın 3., kompozisyon dalında Derince Melikşah Anadolu Lisesi öğrencisi Hazel Beşikçi 3. oldu. Öğrencilere ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. 

18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı
18 Mart Çanakkale Zaferi SDKM’de kutlandı

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18 Mar 2024 - 12:59 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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