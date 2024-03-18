Evlerindeki sorunları dile getiren hak sahipleri ile Özhaseki görüştü: Sorunları TOKİ ve Büyükşehir çözecek

BÜYÜKAKIN HEMEN MÜDAHALE ETTİ
TOKİ tarafından Sepetçi ve Sekbanlı bölgesinde yapılan konutların anahtar teslim töreni Sepetçi bölgesinde bulunan caminin önünde yapıldı. Anahtar teslim töreninde hak sahipleri kendilerinin törene davet edilmemesine tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hemen tepki gösteren vatandaşların yanına giderek duruma el koydu. Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Seddar Yavuz vatandaşların yanına gitti. Vatandaşları tören alanında oturtarak sorunu çözmeye çalışan Bakan Özhaseki, sorunların en kısa zamanda çözüleceği sözünü verdi.
SORUNLARI TEK TEK DİNLEDİ
Özhaseki, vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi. Evlerinde gece uyuyamadıklarını ve soğuktan titrediklerini söyleyen vatandaşlar, “Evlerimizde doğalgaz yok, şantiye elektriğini müteahhit kesip gitti. Resmen kaçak elektrik kullanıyoruz. Bu konutların teslim sürecinde gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadık. Evlerin içi dökülüyor. Yamuk mutfak tezgahları, su kaçıran lavabolardan bıktık. Ayrıca burada toplu taşıma yok. Köpek sorunu had safhada. İzmit Belediyesi’nden çöp konteyneri istedik onu da vermediler” dedi. Bunun üzerine Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi ile sorunları en kısa zamanda çözeceklerini belirtti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.