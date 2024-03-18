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18 Mar 2024 - 13:14- Gündem G:

Sorunları TOKİ ve Büyükşehir çözecek

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Bakan Özhaseki, eksikleri dillendiren ve doğalgaz sorununa dikkat çeken hak sahipleri ile görüştü. Özhaseki sorunların en kısa zamanda Büyükşehir ve TOKİ eliyle çözüleceğini söyledi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Sorunları TOKİ ve Büyükşehir çözecek mask
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BÜYÜKAKIN HEMEN MÜDAHALE ETTİ

TOKİ tarafından Sepetçi ve Sekbanlı bölgesinde yapılan konutların anahtar teslim töreninde hak sahipleri, kendilerinin törene davet edilmemesine tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hemen vatandaşların yanına giderek duruma el koydu. Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Seddar Yavuz vatandaşların yanına gitti. Bakan Özhaseki, vatandaşları tek tek dinledi.

DERTLERİNİ ANLATTILAR

Vatandaşlar, “Evlerimizde doğalgaz yok, şantiye elektriğini müteahhit kesip gitti. Resmen kaçak elektrik kullanıyoruz. Bu konutların teslim sürecinde gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadık. İmalat eksikleri ve yanlışları var. Ayrıca burada toplu taşıma yok. Köpek sorunu had safhada. İzmit Belediyesi’nden çöp konteyneri istedik onu da vermediler” dedi. Bunun üzerine Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi ile sorunları en kısa zamanda çözeceklerini belirtti.

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18 Mar 2024 - 13:14 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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