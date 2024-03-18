Osman Özsoy: “Düşünmüyorum”

DÜŞÜNCELERİNİ AKTARDI

Osman Özsoy şunları söyledi: “ İki aylık bir süreç var, bununla ilgili bir karar vereceğiz. İcraattan daha çok sportif anlamda Play-Off’u zorlamak ve ekonomik anlamda gelecek yönetime temiz bir zemin bırakmak önem taşıyor. Ekonomiyi Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın desteği olmadan çözmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu dönem kendisiyle sağlıklı iletişim kuracak birinin başkanlığı üstlenmesi kulübümüzün menfaatine olur”

“BİTEN BİR ŞEY YOK”

“Benim için uygun bir zemin değil. Bu yüzden düşünmüyorum. İleride kendimi daha iyi ifade edebileceğim, uygun bir zeminde olabilir. Kocaelispor başkanlığı benim için büyük bir onurdur. Bunun yanında camiadaki karamlar havaya, umutsuzluğa rağmen ben sportif anlamda biter bir şey olmadığını düşünüyorum. 4 puan öndeyiz, dolayısıyla Play-Off’a kalma şansımız yüksek, üçüncü bile olabiliriz. Bunun için motivasyon, sinerji gerekiyor. İnşallah bunu yaratıp Süper Lig hedefine ulaşırız”

Kaynak: SPOR SERVİSİ