Geçici başkanlık görevi büyük olasılıkla o ismin olacak

TOPLANTI SAAT 18.00’DE

Kocaelispor’da Engin Koyun’un başkanlığı bırakmasının ardından yaklaşık 2 ay süreyle geçici başkanlığı üstlenecek ismin belirlenmesi için yönetim kurulu bu akşam toplanacak. Brunga Tesisleri’ndeki toplantının başlama saati 18.00 olarak belirlendi. Toplantının ardından yönetim hep birlikte iftar yapacak. Toplantıda öncelikle geçiş döneminde başkanlığa kimlerin talipli olduğu belirlenecek. Birden fazla adayın olması durumunda yapılacak seçimle yeni başkan seçilecek.

YÖNETİCİLER DURUL’U İSTİYOR

Geçici başkanlık için adı geçen isimlerden Bilal Cem Acar, Tuncay Arıcan ve Osman Özsoy böyle bir düşünceleri olmadığını söyledi. Recep Durul’un ise sıcak baktığı öğrenildi. Durul dışında bir adayın çıkma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Yönetimde büyük çoğunluğun Durul’un adaylığını desteklediği belirtiliyor. Büyük olasılıkla geçici dönemin başkanı Körfezli iş insanı, mevcut yönetimin mali asbaşkanı Recep Durul olacak.