Geçici başkanlık görevi büyük olasılıkla o ismin olacak

TOPLANTI SAAT 18.00’DE
Kocaelispor’da Engin Koyun’un başkanlığı bırakmasının ardından yaklaşık 2 ay süreyle geçici başkanlığı üstlenecek ismin belirlenmesi için yönetim kurulu bu akşam toplanacak. Brunga Tesisleri’ndeki toplantının başlama saati 18.00 olarak belirlendi. Toplantının ardından yönetim hep birlikte iftar yapacak. Toplantıda öncelikle geçiş döneminde başkanlığa kimlerin talipli olduğu belirlenecek. Birden fazla adayın olması durumunda yapılacak seçimle yeni başkan seçilecek.
YÖNETİCİLER DURUL’U İSTİYOR
Geçici başkanlık için adı geçen isimlerden Bilal Cem Acar, Tuncay Arıcan ve Osman Özsoy böyle bir düşünceleri olmadığını söyledi. Recep Durul’un ise sıcak baktığı öğrenildi. Durul dışında bir adayın çıkma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Yönetimde büyük çoğunluğun Durul’un adaylığını desteklediği belirtiliyor. Büyük olasılıkla geçici dönemin başkanı Körfezli iş insanı, mevcut yönetimin mali asbaşkanı Recep Durul olacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yuvacıklı - Engin koyun istifa etmediği için Recep durul veya başkası geçici başkan olmasının hiçbir önemi yok engin koyun belki maçlara gelmeyecek belki yönetim kurulu toplantısına katılmayacak ama dışarıdan yönetmeye devam edecek yani değişen hiçbir şey olmayacak
Darıcalı - Gölge başkanlık sistemi
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.