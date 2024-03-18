İbrahim Şirin, “El ve gönül birliğiyle çalışacağız”

31 Mart tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, siteleri ve haneleri ziyaret ederek vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri ile meclis üyesi adaylarının da eşlik ettiği programlar kapsamında İbrahim Şirin, hafta sonu yine yoğun temaslar gerçekleştirdi.

YENİKENT ASKA SİTESİ

Hafta sonu Yenikent Mahallesi’nde yer alan Aska Sitesi’ni ziyaret eden Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin ilçede hizmete sunmayı planladıkları projelerini paylaştı. Site sakinlerine gösterdikleri samimi ilgi için teşekkür eden Şirin, el ve gönül birliği içerisinde çalışarak Derince’ye hep birlikte hizmet edeceklerini ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN