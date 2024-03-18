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18 Mar 2024 - 13:42- Kültür Sanat G:

“Arp’ın Nefesi” Kocaeli’de yürekten hissedildi

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Büyükşehir, Arp Sanatçısı Akyol ve neyzen Canaz’ı Kocaelili sanatseverle buluşturdu. Arp ve neyin eşsiz tınıları Ramazan’ın manevi atmosferinde yankılandı

“Arp’ın Nefesi” Kocaeli’de yürekten hissedildi mask
“Arp’ın Nefesi” Kocaeli’de yürekten hissedildi
“Arp’ın Nefesi” Kocaeli’de yürekten hissedildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve geniş kitlelerce tanınan neyzen Bilgin Canaz’ı ‘’Arp’ın Nefesi“ konseriyle Kocaelili sanatseverlerle buluşturdu. Arp ve neyin eşsiz tınıları, Ramazan ayının manevi atmosferine derin anlam kattı. SDKM’de gerçekleştirilen konsere Kocaelililer yoğun ilgi gösterdi.

 

“Arp’ın Nefesi” Kocaeli’de yürekten hissedildi

NEY VE ARP’IN BÜYÜLÜ SESİ

Salonda ney ve arpın büyülü sesi yankılandı. Ney virtüözü Bilgin Canaz ve Türkiye’nin tek erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol, adeta notalara hayat verdi. Konserde, Anadolu topraklarında yüzyıllarca yankılanan bilindik Yunus Emre bestelerinin yanı sıra insan ruhunu dinlendiren ve maneviyatta derin bir yolculuğa çıkartan ezgiler seslendirildi. Arpın kadim tınısı ve neyin huzur veren iyileştirici birlikteliğiyle keyifli vakit geçiren Kocaelililer, beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla sergiledi.

“Arp’ın Nefesi” Kocaeli’de yürekten hissedildi

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, Büyükşehir, Türkiye, Ramazan
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18 Mar 2024 - 13:42 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

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