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Ölmez: Halkımızın desteğiyle çok çalışacağız

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Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, “Halkımız destek verdikçe yolumuza çok çalışarak devam edeceğiz” dedi.

Ölmez: Halkımızın desteğiyle çok çalışacağız mask
Ölmez: Halkımızın desteğiyle çok çalışacağız
Ölmez: Halkımızın desteğiyle çok çalışacağız
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AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarına ara vermiyor. Erol Ölmez’in önceki günkü durağı Avdan Mahallesi oldu. Vatandaşlarla bir araya gelen, projelerini paylaşan ve yeni dönemde Kandıra için yapılacak çalışmaları anlatan Erol Ölmez, “Halkımız biliyor. Halkımıza hizmet AK Partimizin işidir, Cumhur İttifakımızın işidir. Halkımızla gönül bağımıza güveniyoruz. Bu süreçte gönül bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz” dedi. Bir sonraki ziyaretini Yağcılar Mahallesi’ne gerçekleştiren Erol Ölmez, “Allah ömür, halkımız da destek verdikçe yolumuza çok çalışarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’e vatandaşların ilgisi oldukça yüksekti.

Ölmez: Halkımızın desteğiyle çok çalışacağız

Ölmez: Halkımızın desteğiyle çok çalışacağız

Ölmez: Halkımızın desteğiyle çok çalışacağız

Kaynak: BÜLTEN

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18 Mar 2024 - 13:42 Kocaeli/ Kandira- Siyaset --- Okunma

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