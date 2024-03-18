Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde şehitler dualarla anıldı.

Çanakkale şehitleri dualarla anıldı mask
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gölcük Temsilciliği Başkanı Mehmet Uğur'un Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde de İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törenin ardından ise katılımcılar, Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dualar etti.

Çanakkale şehitleri dualarla anıldı

Başkan Ali Yıldırım Sezer, törende yaptığı açıklamada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimize 'Çanakkale Geçilmez' dedirterek bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

Etkinlikler kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında da program düzenlendi. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları Çanakkale Oratoryosu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda ilkokul, ortaokul ve liseler arasında yapılan Çanakkale konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaynak: İHA

# Türkiye, ilçe, başkan, Gölcük
# GÖLCÜK BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Sezer: “Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı kutlu olsun” mask
Sezer: “Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı kutlu olsun”
Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı mask
Gelecek Yüzyılda Türkiye’nin rolü Gölcük’te anlatıldı
Gölcük, ulusal oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı mask
Gölcük, ulusal oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı
500 yıllık gelenek Gölcük'te devam ettirildi mask
500 yıllık gelenek Gölcük'te devam ettirildi
Sezer, gece gündüz sahada mask
Sezer, gece gündüz sahada
Sezer: En güzel hizmet, gönüllere girmek mask
Sezer: En güzel hizmet, gönüllere girmek
Yazlık Termal Sokak asfaltlandı mask
Yazlık Termal Sokak asfaltlandı
Başkan Sezer: “Miraç Kandilimiz mübarek olsun” mask
Başkan Sezer: “Miraç Kandilimiz mübarek olsun”
Gölcük Hatay'ın yanında: "Acınızı en iyi biz anlarız" mask
Gölcük Hatay'ın yanında: "Acınızı en iyi biz anlarız"
Ara tatil şenliği çocuklar için başlıyor mask
Ara tatil şenliği çocuklar için başlıyor

18 Mar 2024 - 13:43 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.249.556 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ÜRETİM ELEMANI

KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çayırova Gençlik Merkezi açılıyor mask
Çayırova Gençlik Merkezi açılıyor
İSU, yeni sulama su hatları yapıyor mask
İSU, yeni sulama su hatları yapıyor
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı mask
Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
Söğüt: "Şehitlerimize borçluyuz" mask
Söğüt: "Şehitlerimize borçluyuz"
Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz mask
Kızılay Şube Başkanı Pay: Ramzaan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz
Bozkurt Taksi için yeni durak yeri yapıldı mask
Bozkurt Taksi için yeni durak yeri yapıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL