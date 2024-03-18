Hereke Şener Söğüt’ü bağrına bastı

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, seçim irtibat ofisi açılışlarını Hereke ile devam ettirdi. Büyük coşku ve heyecanın yaşandığı açılışa; Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, önceki dönem Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri ile meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

COŞKU VE HEYECAN ZAFERİ MÜJDELİYOR

Açılış öncesinde meydandan açılışı yapılacak ofise kadar meşaleler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilirken, vatandaşlar da balkonlardan alkışlarla destek verdi. Açılışta söz alan AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, 31 Mart’ta Körfez’de zaferin Cumhur İttifakı’nın olacağını belirtti, “Sokaktaki coşku da heyecan da bunun en büyük göstergesi” dedi.

HALI ATÖLYESİ VE MÜZE

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konuşmasında Hereke’de önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, “Hereke Kalemiz, sahilimiz, yollarımız, tarihi değerlerimiz ile Hereke tarih, turizm kentine dönüştü. En önemli değerimiz olan ipek halımız için de adımlar attı. Tescilli yapımızda Halı Dokuma Atölyesini hayata geçirdik. Orası aynı zamanda bir müze de olacak.

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Kadınlarımız hem dokuma yapacak hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacak. Bu sayede de Hereke’mizin değeri olan halımızı ayağa kaldırmış olacağız. Bunlar yaptıklarımız. Daha yapacak çok işimiz var. İnanıyorum ki; Bu yerel seçimlerle birlikte eser ve hizmet yolculuğumuz devam edecek. 31 Mart’tan sonra canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

IŞIK, “KÖRFEZ BAŞKANINA SAHİP ÇIKACAK”

Başkan Söğüt’ün ardından geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık kürsüye geldi. Söğüt’te övgüler yağdıran Işık, “Körfez’in Şener Başkanımıza sahip çıkacağına inancım tam. En güçlü destek de inanıyorum ki Körfez’den gelecek. Şimdi marifet iltifata tabidir. Çalıştı, Körfez’e değer projeleri hayata geçirdi. Herekemiz daha da güzelleşti” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ofisin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: Bülten