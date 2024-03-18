Söğüt: “Bizim sevdamız hizmet sevdası”

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde Başkan Şener Söğüt’e AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk ve teşkilat üyeleri ile meclis üyesi adayları eşlik etti.
LAF DEĞİL, ESER ÜRETTİK
Girdiği her dükkanda sevgi ve ilgiyle karşılanan Başkan Şener Söğüt, “Bizler, sevdası hizmet olan, sevdası vatan olan, sevdası Körfez olan anlayışa sahibiz. Bu anlayışla da 5 yılda Körfez’e güzel eserler kazandırdık. İnanıyorum ki; esnafımızın ve vatandaşımızın da teveccühü ile 31 Mart’tan sonra da hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
HER ZAMAN YANINIZDAYIM
Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Şener Söğüt, onlardan gelen talep ve önerileri de tek tek not aldı. Esnaf ziyaretleri kapsamında Petkim Park bölgesini dolaşan Başkan Söğüt, “Esnafımız bizim için önemli. Dün olduğu bugün de yarın da her zaman yanınızdayım. 31 Mart günü desteklerinizi bekliyorum” dedi
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.