Darıca Hükümet Konağı’nda çalışmalar devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir yandan gece gündüz sahada çalışmalarına devam ederken bir yandan da ilçede yapımı devam eden projeleri yakından takip ediyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ile birlikte inşaatı devam eden Darıca Hükümet Konağı ve Belediye Binası projesini inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DARICA’DA ÖNEMLİ BİR İHTİYACI GİDERECEK

İkiz bina olarak inşa edilen ve Hükümet Konağı ile Belediye Hizmet Binası olarak hizmet vereceğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Hükümet Konağı ve Belediye binası olarak hizmet verecek proje ile ilçemizin en büyük eksikliklerinden biri giderilmiş olacak. Sürekli büyüyen ve gelişen Darıca’mızda kamu binaları dağınık görüntüsü ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İlçemize yakışan modern bir hizmet binası ile artık vatandaşlarımız tek noktadan devletimizin tüm kurumlarındaki işlemlerini yapabilecek. Bu projenin ilçemize kazandırılmasında bize destek olan başta İçişleri bakanlığımız olmak üzere milletvekillerimize ve büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

TİPİOĞLU: “DARICA’YA HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu da uyumla ve işbirliği ile Darıca’ya önemli eserler kazandırıldığını belirterek “ Her zaman üçlü olsun, güçlü olsun dedik. Bunu söylerken uyum ve işbirliğinin önemli olduğunu vurguladık. Bu uyum ve işbirliğinin en güzel örneklerinden biri de Darıca’ya kazandırılacak olan Hükümet Konağı ve Belediye hizmet binası projesi oldu. Yerel yönetimlerle Büyükşehir ve Ankara arasında uyum olduğu zaman çalışmalar daha hızlı yürüyor. Darıca’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

DARICA’YA YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Darıca’da yatırımların artarak devam etmesi temennisinde bulunan Tipioğlu, Darıca Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı tebrik etti. Birçok farklı alanda devam eden çalışmalar nedeniyle ekiplere kolaylıklar dileyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, bütün kurumlarla işbirliği içinde çalışmaların devam edeceğini ve Darıca’ya yeni eserler kazandıracaklarını söyledi.

Kaynak: BÜLTEN