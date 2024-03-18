İSU, yeni sulama su hatları yapıyor

1. ETAP ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılı yatırım programı kapsamında tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra bölgelerinin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Toramanlar Göleti’nde sulama hattı ilk etap çalışmalarını tamamladı. 1. etabının tamamlanmasıyla birlikte 884 hektarlık bir tarım alanının sulanması sağlanacak olan projede 2. etabının da tamamlanmasıyla beraber toplamda 3.093 hektar alanın tarımsal sulaması sağlanmış olacak.

81 MİLYON 140 BİN TL TARIMSAL SULAMAYA YATIRIM

İSU, Toramanlar Göleti sulama hattı çalışmaları kapsamında; İzmit ilçesinde yer alan 1.etap çalışmaları kapsamında 2023 yılında 16 bin 337 metre uzunluğunda sulama suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. Kandıra bölgesinde yapılan çalışmalar kapsamında da 11 bin 747 metre uzunluğunda sulama suyu hattı ile birlikte toplamda 28 bin 84 metre uzunluğunda sulama suyu hattı imalatı yapıldı. 2023 yılında 81 milyon 140 bin TL yatırım harcamasının yapıldığı sulama kanalı çalışmalarında ayrıca 300 metreküp kapasiteli su deposu ve 1 adet terfi merkezi çalışması da gerçekleştiriliyor.

2. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

2024 yılı yatırım programı kapsamında Toramanlar Göleti sulama hattı çalışmalarında 2.etap çalışmaları başlayacak. Yapılacak çalışmalar kapsamında; Mülkşeyhsuvar, Selimköy, Alefli, Sarıgazi, Hıdırlar, Kaymaz Mahalleleri’nde tarımsal sulama suyu hatları yapılacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında 1 adet 1.000 metreküp kapasiteli su deposu inşaatı da yapılacak. Projenin 2. etabında ise 2.209 hektarlık bir alanın sulanması hedefleniyor, bu da daha geniş bir tarım arazisinin sulanmasını kapsıyor ve böylelikle tarımsal üretimin daha geniş bir yelpazede arttırılmasına imkân sağlıyor. Tarımsal sulama kanallarının bu şekilde hayata geçirilmesi, yerel ekonomiye canlılık katacak, çiftçilerin gelir düzeylerini artıracak ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak.

Kaynak: Bülten