Lüks otomobile arkadan çarptı

Kaza öğle saatlerinde, Gebze Güney Yanyol Kirazpınar mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametinde ilerleyen otomobil önünde seyir halinde olan Mercedes marka otomobile arkadan çarptı. İki sürücü de kazadan yaralanmadan kurtuldu. Araçlar hasar görürken, kazanın olduğu bölgede ulaşım tek şeride düştü. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.