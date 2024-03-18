Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
Tören kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte askerler tarafından saygı atışı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:
''Çanakkale Zaferi'nin 109 senesinde aziz şehitlerimizin huzurundayız. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Komutanlarımızı saygı ile anıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında gelerek gözlerini kırpmadan can veren yiğitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz.
''ÇANAKKALE'DE YAZILAN DESTANDAN ALACAĞIMIZ ÇOK ÖNEMLİ DERSLER OLACAĞINA İNANIYORUZ''
Dün Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadele ile ve cumhuriyetimizin ilanı ile neticelenmişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamalarda Çanakkale'deki vakur duruşunu yine göstermiştir. Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikar her türlü beladan muhafaza etmesini diliyorum.''
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.