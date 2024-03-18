Çayırova Gençlik Merkezi açılıyor

Göreve geldiği günden bu yana, ‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ sloganıyla Çayırovalı gençler için birçok yatırım ve hizmeti ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den gençlere bir mekan daha. İlçede ikamet eden gençlerin yeni sosyal yaşam alanı olacak ve birçok alanda Çayırovalı gençlere hizmet verecek Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılışı yarın gerçekleştirilecek. İçerisinde bulunan Çok Amaçlı Salon, Satranç Odası, Masa Tenisi Odası, Oyun Salonu, Akıl Oyunları Salonu’yla Çayırovalı gençlerin taleplerine yanıt verecek Çayırova Gençlik Merkezi’nin bahçesinde ise basketbol potası, langırt masaları ve dev satranç yer alıyor.

KEYİFLE VAKİT GEÇİREBİLECEKLER

Çayırovalı gençlerin keyifle vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği ve kendilerini geliştirebilecekleri Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılışına tüm Çayırovalıları davet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Gençlerimiz için ilçemize bir güzel tesis daha kazandırdık. 19 Mart Salı günü saat 15.00’de gerçekleştireceğimiz Gençlik Merkezimizin açılışına tüm halkımız davetlidir” dedi. Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi’nde yer alan Çayırova Gençlik Merkezi, kurdelesi kesildikten sonra Çayırovalı gençlere hizmet edecek.

Kaynak: BÜLTEN