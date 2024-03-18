Hyundai’den yüzde 47 zam

İzmit’te Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hyundai’de, Eylül ayında işçilere yüzde 45 artı 4 bin lira zam yapılmıştı. Sendikanın bulunmadığı Hyundai’de işçilerin maaşların yeni bir zam daha yapıldı. Bu kez yüzde 47 zam yapıldı. Hyundai de en düşük işçi maaşı 43 bin 350 lira oldu. Ayrıca sosyal haklarda da zamlar yapıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Barbaroslu Hayrettin - Süper rakam harika
İnkılap Lisesi - Owwww lastik te yaptı zam hemde 0/0. 82 nası olacak şimdi LASTIK ISCISI 3 MISlisini alıyordu hundayunin şimdi gerisine düştü. İşte sendikanın filim oyunları LASTIK IS SENDIKASI ADETA OKEYE DONUYOR LASTIK ISCISI EZILMEYE MAHKUMDUR.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.