Hyundai’den yüzde 47 zam

İzmit’te Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hyundai’de, Eylül ayında işçilere yüzde 45 artı 4 bin lira zam yapılmıştı. Sendikanın bulunmadığı Hyundai’de işçilerin maaşların yeni bir zam daha yapıldı. Bu kez yüzde 47 zam yapıldı. Hyundai de en düşük işçi maaşı 43 bin 350 lira oldu. Ayrıca sosyal haklarda da zamlar yapıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ