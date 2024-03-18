Büyükakın istedi, 350 bin metrekare Büyükşehir’e tahsis edilecek

İŞ İNSANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, KOTO’de iş insanları ile bir araya geldi. İş insanları ile yapılan toplantıya Özhaseki ile birlikte Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bakan Özhaseki’den bakanlığa ait Kocaeli’deki rezerv alanları kentsel yenileme için Büyükşehir’e devredilmesini istedi.

YARISI BİZDEN DESTEĞİNDEN KOCAELİ DE YARARLANMALI

İstanbul’da uygulanan yarısı bizden uygulamasının Kocaeli’de de hayata geçirilmesini isteyen Bulut, “Kentsel dönüşüm için Kocaeli’de hazırlıkların hızlanması gerekiyor” dedi. Bulut, üyelerin taleplerini de Özhaseki’ye iletti.

ÖNCELİK REZERV ALANLAR

Kocaeli’de yapılan kentsel yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’deki tüm risk haritalarının tamamlandığını belirtti. Yaklaşık 150 bin bağımsız bölümün yenilenmesi gerektiğini söyleyen Büyükakın, “Özel sektör eli ile Kocaeli’de yıllık 15 bin ev yapılıyor. Tüm yapı stokunun dönüştürülmesi devlet eliyle yapılması imkansız. Özel sektöre yönelik düzenlemeler yapılırsa bu yenileme hızlanacaktır. Kendi konut şirketimizi 10 yılda 25 bin konut yapacak şekilde planladık. Rezerv alanlarda konutlar yaparak doldur boşalt alanları oluşturacağız. Böylece özel sektörün yenilemesinin önünü de açacağız.

BİZE ALANLARI VERİN

Kentsel yenileme için imar düzenlemeleri yapmalıyız. Parsel bazlı değil alan bazlı bir akıl ile düzenleme yapacağız. Odalarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar var. 10 yılda 150 bin bağımsız bölümün dönüşebileceğini düşündük. Rezerv alanların Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesini istiyoruz. 350 bin metrekarelik bir alan talebimiz olacak. Bu alan tahsis edilirse rezerv bina yapmaya başlayacağız” dedi. Vali Seddar Yavuz, bakan Özhaseki’nin desteği için teşekkür etti.

KOCAELİ’DE UYUM VAR

Şehirlerin canlı organizmalar olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Şehirlerimizin geleceği o şehri yöneten yerel yöneticilerin ufukları ile alakalı bir durumdur. Kocaeli’de bu konuda çok iyi bir uyum var. Bu uyumun devam etmesini diliyorum. Son dönemlerde bizi çok meşgul eden 6 Şubat depreminin sonuçları ve ikincisi ise Kuzey Marmara fay hattında beklenen deprem. Bunlar bizi çok meşgul ediyor. Altında kalmak için elimizden geleni yapıyoruz.

HİÇBİR BELEDİYEYE KAPIMIZ KAPALI DEĞİL

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu asla unutmuyoruz. Şehirlerin depreme karşı dirençli olması için kentsel dönüşüm yapmak zorundayız. Kentsel dönüşüm meselesinde çok büyük çabalar içindeyiz. Kentsel dönüşümün önünü kapatan ne varsa tüm yasaları basit ve uygulanabilir hale getirdik. Kentsel dönüşümün üçayağı var. Bakanlık, belediye ve vatandaşlar bir arada olmalı. Bu üçayak bir araya gelirse sorun olmaz. Bakanlığımızın kapısı tüm belediye başkanlarına açık. Hiçbir belediye başkanına kapımız kapalı değil. Belediye başkanımız bizden rezerv alan istedi. Biz de tahsis edeceğiz.

0,69 FAİZLE KREDİ İMKANI

Dünya Bankası ile görüşmelerimiz sürüyor. Kocaeli içinde İzmir örneğini uygulamak istiyoruz. 0.69 faizli, 15 yıla kadar değişmeyen kredi oranlarında bir olanak sağlayacağız. Eğer bunu sağlarsak o zaman kentsel dönüşüm daha da hızlanacak. Kocaeli’de şu anda 7 yerde kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor” diye konuştu.