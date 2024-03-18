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Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için heyecanlı devam ediyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları Youtube üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın sonucunda netlik kazanacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman yapılacak? mask
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Gözler Sağlık Bakanlığı kura tarihine çevrildi. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) üzerinden gerçekleştirildi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihini merak ediyor. Ankara'da noter huzurunda gerçekleşecek kura çekiminin sonrasında Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile nihai isim listesi açıklanacak. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı kura çekiminin gerçekleşeceği tarih...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi iki günde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz." dedi.

ADAYLAR MÜLAKAT OLMADAN İŞE ALINACAK

Sağlık Bakanlığı işçi alımları için çekilecek kura noter huzurunda ve Youtube üzerinden yapılacak. Adaylara herhangi bir mülakat süreci uygulanmayacağını söyleyen Bakan Koca, "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı şu kadrolarda işe alım yapıyor;

Otomotiv kaportacısı,

Oto elektrikçisi,

Oto bakım onarımcısı/otomotiv mekanikçisi,

Klinik destek elemanı,

İnşaat boyacısı,

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı,

Isıtma ve sıhhi tesisatçı,

Marangoz,

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı,

Elektrikçi,

Güvenlik görevlisi (Silahsız),

Temizlik görevlisi.

Kaynak: Habertürk

# HER, Türkiye, Ankara, güvenlik görevlisi, İŞKUR

18 Mar 2024 - 14:57 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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