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Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Derince’de düzenlenen programda şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı mask
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı
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KAYMAKAMLIK VE ŞEHİTLİKTE TÖREN

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Derince’de de bir dizi program gerçekleşti. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen programlar kapsamında ilk olarak Kaymakamlık tören alanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Şehitlerimizin saygı ve rahmetle anıldığı törende Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Burhan Arpacı ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Atatürk Anıtına çelenk sunumunda bulundu. Kaymakamlıktaki törenin ardından İlçe Müftülüğü tarafından Derince Şehitliği’nde çok anlamlı bir program daha tertip edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda İlçe Müftüsü Mecit Amil’in yaptırdığı dua ile şehitlerimiz rahmetle anılırken, kabirlerine karanfil bırakıldı.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı

SEKA ÇOCUK DOSTLARI MTAL’DEN PROGRAM

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Derince’de düzenlenen etkinlikler

Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiği anma programı ile devam etti. İlçe protokolü, eğitim camiası ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken etkinlikte sahnelenen tiyatro gösterimi, şiir dinletileri ve oratoryo büyük beğeni topladı. Derince’de düzenlenen program “Şehitler Günü” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı

Kaynak: Bülten

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18 Mar 2024 - 14:59 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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