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Kartepe’de Çanakkale destanı törenleri

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18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıldönümü Kartepe’de törenlerle kutlandı. Törenler Kartepe Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı.

Kartepe’de Çanakkale destanı törenleri mask
Kartepe’de Çanakkale destanı törenleri
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18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümü törenleri Atatürk Anıtına Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında törenlere Marmara Koleji Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda devam edildi.

 

GENİŞ KATILIM

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, birim ve okul müdürleri, veliler ile öğrenciler katıldı.  

 

EN PARLAK ZAFERLERDEN BİRİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, “Ezelden beri hür yaşayan milletimizin haykırdığı Çanakkale Zaferi’nin 109’ncu yılını kutluyoruz. İstiklal Savaşı’nda kazanılan zafer millerimizin kazandığı en parlak zaferlerden biridir. Çanakkale Destanı ile Mehmetçik tüm dünyaya kendilerini hayran bırakmıştır. Mehmetçiğimiz “Çanakkale Geçilmez” sözünü, inancı ve adanmışlığı, tarihe kanlarıyla yazmışlardır. Türk Milletinin hürriyet uğruna neleri feda edebileceğinin en bariz göstergesi Çanakkale’dir” dedi.

 

DİLEK ÖDÜLLERİ VERDİ

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümü münasebetiyle ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda Resim dalında ilçe üçüncüsü olan Eşref Uslu İlk Okulu öğrencisi Güneş Aslan’ı Şiir dalında ilçe üçüncüsü olan Dumlupınar Orta Okulu öğrencisi Hülya Kumru Yıldız’a hediyelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek tarafından verildi.

 

AKYÜZ HEDİYELERİ VERDİ

Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz resim dalında ilçe ikincisi Eşref Uslu İlk Okulu öğrencisi Ayşegül Ömür Kalafat’a, Şiir ilçe ikincisi Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Orta Okulu öğrencisi Zeynep Çopur’a Kompozisyon dalında ilçe ikincisi Gülbahar Hatun İHL öğrencisi Funda Ali’ye hediyelerini verdi.

 

ÖZTÜRK HEDİYELERİNİ VERDİ

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Resim dalında ilçe birincisi Eşref Uslu İlkokulu öğrencisi Aysun Neslihan Kalafat’a, Şiir dalında ilçe birincisi Dumlupınar Orta Okulu öğrencisi Tuna Kaan Şekerci’ye, Kompozisyon dalında ilçe birincisi Kartepe AİHL öğrencisi Baha Polat’a hediyelerini verdi.

 

GÖLGE OYUNU

Marmara Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan “Dönmeyi Düşünmediler” adlı gölge oyunu sonrasında okulun eski öğrencilerinden KOÜ Edebiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Irmak Tuğçe Balaban, “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiiri okuması sonrasında Müzik Öğretmeni Bulut Bilginoğlu yönetiminde hazırlanan öğretmen korosuyla program sona erdi.

Kaynak: Bülten

# başkan, ilçe, Kartepe
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18 Mar 2024 - 15:00 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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