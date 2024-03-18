Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi dinlemedi, 1 milyon TL'lik soruyu bildi

Kim Milyoner Olmak İster programında 1 Milyon TL'lik soru açıldı. 17 Mart Pazar günü ekrana gelen bölümde, Art arda soruları doğru yanıtlayan 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. 1 milyon TL değerindeki 12. soru TBMM'den geldi.
Yarışmacı, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusunda seyirci jokerini kullandı.
Yarışmacı 'Miralay İsmet' cevabı aklına yatmayınca doğru şıkkı kendi buldu.
"Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını veren yarışmacı, büyük ödül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.