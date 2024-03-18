Bloomberg, faiz anketini açıkladı

Piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Mart toplantısında herhangi bir hamle beklemiyor. 21 Mart Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için Bloomberg HT anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde.
Mart ayı faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük tahmin ise yüzde 45 seviyesine işaret etti. Bu anket döneminde 17 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı. Buna göre piyasanın Mart’ta, 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 45 seviyesi oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.